Самолет из Багдада совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону

Как писали Юга.ру, 27 декабря произошла авиакатастрофа в Казахстане. Там потерпел крушение и упал на дом пассажирский самолет, летевший из Алма-Аты в Нур-Султан. Погибли 15 человек.

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