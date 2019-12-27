Самолет из Багдада совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону
В аэропорту Платов в Ростове-на-Дону 27 декабря совершил экстренную посадку самолет «Иракских авиалиний»
Рейс Багдад — Минск успешно сел в Ростове в 11:18. Источник ТАСС рассказал, что самолету Airbus A321 пришлось совершить экстренную посадку в Платове из-за отказа автопилота.
Судно приземлилось на запасном аэродроме Ростова. При экстренной посадке никто не пострадал, пишет РИА «Новости».
Как писали Юга.ру, 27 декабря произошла авиакатастрофа в Казахстане. Там потерпел крушение и упал на дом пассажирский самолет, летевший из Алма-Аты в Нур-Султан. Погибли 15 человек.
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