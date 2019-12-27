В Казахстане разбился пассажирский самолет, есть погибшие

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В Казахстане 27 декабря потерпел крушение самолет, вылетевший из Алма-Аты в Нур-Султан. Есть жертвы

Судно Fokker 100 авиакомпании Bek Air потеряло высоту при взлете, пробило бетонное ограждение и столкнулось с двухэтажным зданием. Самолет упал в жилой сектор. По информации Службы центральных коммуникаций при президенте Казахстана, погибли 12 человек. По данным администрации Алма-Аты, в результате катастрофы погибли 14 человек. Еще девять человек пострадали, среди них шестеро детей, передал Комитет по ЧС. 

По предварительным данным, россиян на борту не было, сообщили в российском генконсульстве. Для расследования причин происшествия в Казахстане создали правительственную комиссию, передает ТАСС. До выяснения всех обстоятельств полеты пассажирских самолетов Fokker 100, а также деятельность авиакомпании приостановили.

Ранее Юга.ру сообщали, что Следственный комитет России закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи из-за отсутствия состава преступления. Тогда погибли 92 человека.

UPD: По последним данным, погибли как минимум 15 человек, 66 пострадавших госпитализировали, сообщает «Интерфакс».

Авиакатастрофы Авиация

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