Умерла актриса, режиссер и худрук «Современника» Галина Волчек
В Москве 26 декабря на 87-м году жизни скончалась актриса театра и кино, художественный руководитель «Современника», народная артистка СССР Галина Волчек
Об этом сообщили в театре, пишут СМИ.
23 декабря Волчек госпитализировали в больницу в связи с легочным заболеванием, которое требовало лечения в стационаре. Тогда в театре сообщили, то врачи называют ситуацию стабильной.
Кто такая Галина Волчек
Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве. Окончила школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ им. Горького.
В профессиональном багаже Волчек более 30 театральных постановок, а также роли в кино. Она появлялась в таких популярных фильмах, как «Осенний марафон», «Про Красную Шапочку», «Берегись автомобиля» и другие. Режиссерские работы Волчек были высоко оценены критиками и отмечены государственными премиями.
Она была одним из основателей московского театра «Современник» и с 1972 года занимала там пост главного режиссера; с 1989 года была его художественным руководителем. Основной идеей основателей театра был протест против закостенелости театральных процессов — они считали, что театр от жизни отделяет стена, а творчество абсолютно оторвано от реального мира.
В 1989 году Волчек присвоили звание Народной артистки СССР, в 2017 году она стала Героем труда РФ.
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