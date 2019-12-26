«Наш офис там просто разносят в щепки». Навальный рассказал об обыске в офисе ФБК

Алексей Навальный 26 декабря сообщил об обыске в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией. По его словам, это связано с фильмом «Он вам не Димон»

Основатель фонда Алексей Навальный , его пресс-секретарь Кира Ярмыш и Леонид Волков написали в соцсетях, что 26 декабря в офисе ФБК начались обыски.

По версии оппозиционного политика, «день выбран, очевидно, потому что сегодня у меня должен быть эфир». Позже директор ФБК Иван Жданов рассказал, что рейд связан с расследованием организации об активах премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и выпуском фильма «Он вам не Димон» — судебные приставы потребовали удалить фильм.

Из-за того, что сотрудники офиса не сразу открыли дверь, спецназ Федеральной службы судебных приставов выпилил ее болгаркой.

«Последние новости: задержанных нет. Меня просто силой выволокли из офиса (зачем-то)», — написал Навальный.