«Наш офис там просто разносят в щепки». Навальный рассказал об обыске в офисе ФБК
Алексей Навальный 26 декабря сообщил об обыске в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией. По его словам, это связано с фильмом «Он вам не Димон»
Основатель фонда Алексей Навальный, его пресс-секретарь Кира Ярмыш и Леонид Волков написали в соцсетях, что 26 декабря в офисе ФБК начались обыски.
По версии оппозиционного политика, «день выбран, очевидно, потому что сегодня у меня должен быть эфир». Позже директор ФБК Иван Жданов рассказал, что рейд связан с расследованием организации об активах премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и выпуском фильма «Он вам не Димон» — судебные приставы потребовали удалить фильм.
Из-за того, что сотрудники офиса не сразу открыли дверь, спецназ Федеральной службы судебных приставов выпилил ее болгаркой.
«Последние новости: задержанных нет. Меня просто силой выволокли из офиса (зачем-то)», — написал Навальный.
Как писали Юга.ру, 12 сентября в краснодарский штаб Навального пришли с обысками, на счет заместителя координатора штаба Дмитрия Свитнева наложили арест на 75 млн рублей. Позже представители силовых структур приходили по делу ФБК к экс-координатору «Открытой России» Яне Антоновой и организатору Екатеринодарского дискуссионного клуба.
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