УРАЛСИБ получил оценку «Знак качества» по анализу агентства «БизнесДром»

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26 декабря аналитическое агентство БизнесДром подтвердило оценку «Знак качества» для банка УРАЛСИБ на уровне А1, означающим наивысший уровень качества услуг

Ранее у организации действовала оценка А1 от 10 сентября 2018 года, сообщили в пресс-службе банка.

На 10 октября 2019 года УРАЛСИБ входит в топ-20 по размеру активов среди всех банковских групп РФ, в топ-15 по объему чистой прибыли, топ-20 кредитного портфеля, в топ-15 по объему кредитов физическим лицам.

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На оценку положительно повлияла доступность услуг через широкую сеть офисов, прозрачность информации. К тому же банк развивает электронные каналы взаимодействия с клиентами.

Финансовый анализ показал, что нормативы — достаточность капитала, ликвидность, структура активов — соответствуют рекомендованным значениям. Кредитные рейтинги банка на умеренно высоком уровне, что свидетельствует об устойчивости банка.

В ходе проверок в формате «Тайный покупатель» потенциальные клиенты были удовлетворены консультациями как по телефону, так и в офисе. Отмечали приветливость и активность сотрудников, готовность помогать и рекомендовать клиенту. Телефонные консультации дали клиентам всю необходимую информацию.

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