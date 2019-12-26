УРАЛСИБ получил оценку «Знак качества» по анализу агентства «БизнесДром»

На 10 октября 2019 года УРАЛСИБ входит в топ-20 по размеру активов среди всех банковских групп РФ, в топ-15 по объему чистой прибыли, топ-20 кредитного портфеля, в топ-15 по объему кредитов физическим лицам.

Ранее у организации действовала оценка А1 от 10 сентября 2018 года, сообщили в пресс-службе банка.

На оценку положительно повлияла доступность услуг через широкую сеть офисов, прозрачность информации. К тому же банк развивает электронные каналы взаимодействия с клиентами.

Финансовый анализ показал, что нормативы — достаточность капитала, ликвидность, структура активов — соответствуют рекомендованным значениям. Кредитные рейтинги банка на умеренно высоком уровне, что свидетельствует об устойчивости банка.

В ходе проверок в формате «Тайный покупатель» потенциальные клиенты были удовлетворены консультациями как по телефону, так и в офисе. Отмечали приветливость и активность сотрудников, готовность помогать и рекомендовать клиенту. Телефонные консультации дали клиентам всю необходимую информацию.