Роспотребнадзор предупредил о заразности наличных денег

В Роспотребнадзоре 26 декабря предупредили россиян, что вирус гриппа живет на бумажных купюрах до двух недель

«Ученые выяснили, что денежные купюры являются отличным рассадником инфекции. Вирус гриппа сохраняется на них до двух недель», — процитировал ведомство телекнала «360».

Кроме того, специалисты напомнили: гриппа без высокой температуры не бывает, вирус не боится мороза, а жаропонижающие средства лишь способствуют распространению инфекции по организму.

Как напомнил в беседе с телеканалом врач-терапевт и научный журналист Алексей Водовозов, лучшей профилактикой от гриппа является регулярное мытье рук с мылом.