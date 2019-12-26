Настоятель Нотр-Дама не уверен, что собор удастся полностью восстановить
Настоятель собора Парижской Богоматери Патрик Шове 25 декабря сообщил, что памятник архитектуры могут не спасти после пожара
«Сегодня мы в состоянии сказать, что, возможно, есть 50-процентная вероятность того, что он будет спасен», — сказал Шове.
Он добавил, что в соборе возможны дальнейшие обрушения строительных лесов, так как здание еще хрупкое. Чтобы сделать здание более безопасным, нужно убрать поврежденные леса, установленные еще до пожара.
Настоятель объяснил, что восстанавливать собор будут не раньше 2021 года, когда закончится оценка состояния сооружения, сообщил RT со ссылкой на Associated Press.
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Как писали Юга.ру, собор Парижской Богоматери загорелся 15 апреля в 19:50. Служба гражданской обороны Франции заявила, что пожарные делают все возможное для того, чтобы потушить пламя, и объяснила, что пожарные не могут сбрасывать воду на собор с воздуха, так как это может привести к обрушению всего здания. Утром 16 апреля огнь был полностью потушен. По некоторым данным, возгорание могло произойти на строительных лесах.
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