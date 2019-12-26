Настоятель Нотр-Дама не уверен, что собор удастся полностью восстановить

Настоятель собора Парижской Богоматери Патрик Шове 25 декабря сообщил, что памятник архитектуры могут не спасти после пожара

«Сегодня мы в состоянии сказать, что, возможно, есть 50-процентная вероятность того, что он будет спасен», — сказал Шове.

Он добавил, что в соборе возможны дальнейшие обрушения строительных лесов, так как здание еще хрупкое. Чтобы сделать здание более безопасным, нужно убрать поврежденные леса, установленные еще до пожара.

Настоятель объяснил, что восстанавливать собор будут не раньше 2021 года, когда закончится оценка состояния сооружения, сообщил RT со ссылкой на Associated Press.