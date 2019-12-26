В Симферополь прибыл первый поезд из Москвы
Утром 26 декабря на вокзал Симферополя прибыл первый двухэтажный поезд «Таврия» из Москвы
Поезд отправился из Москвы 23 декабря в 23:45, ночью 26 декабря он проехал через Керченский пролив по Крымскому мосту и в 8:47 прибыл в Симферополь. Время в пути составило 33 часа, сообщил ТАСС.
Пассажиров встретило руководство республики и представители общественности, написал RT.
Напомним, железнодорожное сообщение с полуостровом запустили 23 декабря. На торжественной церемонии присутствовал президент России Владимир Путин. Первый поезд с пассажирами отправился с Московского вокзала в Санкт-Петербурге 23 декабря, через 43,5 часа он прибыл в Севастополь. По словам начальника поезда, поездка «была волнительная».
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