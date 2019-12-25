В сети появилось видео, как в Армавире рыдающего ребенка насильно отбирают у отца. Ситуацию объяснили приставы, детский омбудсмен и родители

Что произошло? Видео опубликовал телеграм-канал Mash. В подписи говорится, что приставы ворвались в класс мальчика, вытащили его и передали в руки матери. Издание утверждает, что «ребенок быть с ней никогда не хотел» и пока его уводили, плакал, сопротивлялся и кричал: «Оставьте меня!» При этом к ребенку пытается пробиться мужчина, которого удерживают силовики.

Mash утверждает, что ребенок жил с отцом, но в 2014-м мать «решила его отобрать». Суды вставали на ее сторону, но «мальчик отказывался жить без папы». Тогда ребенка решили поместить в Краснодарский реабилитационный центр для несовершеннолетних, якобы чтобы он отвык от отца, а после отдать маме.

Что говорят приставы? В пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю сообщили порталу Юга.ру, что на исполнении приставов находилось исполнительное производство «об устранении препятствий в воспитании несовершеннолетнего ребенка его матерью и проживания с нею, отобрав ребенка у отца и передав его матери». В 2018 году суд изменил порядок этого решения в части ременного помещения ребенка в реабилитационный центр с целью последующей его передачи матери. При этом отец, отметили в пресс-службе, длительное время препятствовал исполнению решения суда.

Поэтому приставы совместно с чиновниками городского управления образования и общественной организации «Ресурсный социально-правовой центр» провели исполнительные действия — передали в реабилитационный центр.

В управлении подчеркнули, что ситуация находится на контроле уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяны Ковалевой.

«По словам Татьяны Ковалевой, задача всех участвующих в данной ситуации — не допустить незаконных действий со стороны отца ребенка, который все это время удерживал его у своих родителей вопреки решению суда. Права ребенка в данной ситуации должны быть полностью соблюдены», — говорится в сообщении УФССП.

Что говорит детский омбудсмен? Региональный уполномоченный по правам ребенка Татьяна Ковалева рассказала изданию «Подъем» историю взаимоотношений родителей с ребенком. Юрий Тупиков и Оксана Кошуркина развелись в 2013 году, сын остался жить с матерью. По ее словам, во время одной из встреч отец забрал мальчика погостить у себя и не вернул.

«Мама неоднократно обращалась во все органы, что отец препятствует встречам, не дает возможности с ребенком общаться. Многократные попытки приставов выполнить решение суда наталкивались на то, что предъявлялась позиция ребенка: он не хочет. Ребенка настраивают так. 20 декабря этого года приставы принудительно исполнили решение суда», — пояснила Ковалева.

Она также рассказала, что после приезда в реабилитационный центр «ребенок обнимал маму, лежал у нее на коленях и говорил, как сильно он ее любит». Отец также приехал к мальчику в тот же день.

Ковалева также прокомментировала агрессивное поведение матери, когда она забирала сына из школы.

«Агрессивное злоупотребление отцом родительскими правами значительно более разрушительно, чем то, что сделала мама», — заявила омбудсмен.

Что говорит отец? Юрия Тупикова допустили к сыну на несколько минут 24 декабря. По его словам, сын в слезах просил забрать его; если в течение трех месяцев мальчик не даст маме согласие, его отправят в детдом. При этом, утверждает он, сын не не хотел возвращаться к матери, поэтому его не могли забрать. Об этом «Комсомольской правде» рассказал отец Юрия Тупикова Николай.

Он также поделился предысторией конфликта. Брак Юрия и Оксаны распался в 2013 году. Суд постановил оставить ребенка с мамой, а отец должен был платить алименты. Мальчик виделся с обоими родителями, все было хорошо. По словам дедушки мальчика, в какой-то момент мать поставила жесткое условие: по первому ее требованию отдавать ребенка ей.

«А потом мы заметили, что мальчик стал плохо выглядеть. Горбатиться начал, заикаться во время разговора, рот начал кривить. Юра тогда позвонил и сказал: "Давай я его полечу, а то не дело это!" Мать отказалась, заявив, что в назначенное время ребенок должен быть дома. Сын все-таки больше был озабочен здоровьем Вани, потому не вернул его. В итоге разразился скандал. Женщина стала обращаться во все инстанции, чтобы мальчика отдали ей», — сказал Николай Тупиков.

Что говорит мать? Мать мальчика подчеркнула, что забирала сына по решению суда. Также Оксана Кошуркина заявила, что раз история дошла до СМИ, которые хотят общественного резонанса, она намерена обратиться к Андрею Малахову, пишет Mash. По ее словам, ее звали на телевидение еще раньше, но тогда они отказались.