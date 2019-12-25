На Дону пограничники нашли у пассажира автобуса киндер-сюрприз с пулями
На таможенном посту Новошахтинска Ростовской области в декабре у мужчины изъяли игрушечное яйцо из киндер-сюрприза, в котором были пули
Таможенники вместе с сотрудниками пограничного управления ФСБ осматривали рейсовый автобус, который пересекал границу со стороны Украины. Они проверили багаж пассажиров и обнаружили в ручной клади 30-летнего гражданина Украины пластмассовую емкость от киндер-сюрприза, в которую он упаковал девять пуль. По закону они подлежат декларации.
«В соответствии с действующим законодательством запрещены к ввозу служебное и гражданское оружие, его основные части и боеприпасы к нему, а также холодное оружие без разрешительных документов, выданных государственным органом, осуществляющим контроль в сфере оборота оружия», — напомнил исполняющий обязанности начальника таможенного поста Сергей Деревянченко.
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Пули направили на исследование в экспертно-криминалистическую лабораторию, сообщили 25 декабря в пресс-службе Ростовской таможни Южного таможенного управления.
Как писали Юга.ру, в ноябре ростовские таможенники задержали на границе машину с 22 обезьянами в багажнике.
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