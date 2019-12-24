В Анапе при пожаре во время готовки пострадали два человека

Краснодарский край

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В Анапе 24 декабря произошел пожар в жилом доме на улице Тургенева

Заявка о возгорании поступила диспетчеру в 14:00. К моменту прибытия пожарных огонь на площади 1,5 кв. метра был потушен.

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В результате пожара пострадали два человека. По предварительным данным, возгорание произошло во время приготовления пищи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 23 декабря в Новороссийске произошел пожар в гостинице, из здания эвакуировали 15 человек. Причиной возгорания назвали зарядку для телефона.

Анапа МЧС Пожары

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