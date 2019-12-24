Причиной пожара в гостинице Новороссийска назвали зарядку для телефона

Краснодарский край

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Предварительной причиной пожара, который произошел 23 декабря в одной из гостиниц Новороссийска, стала зарядка для телефона

Напомним, возгорание произошло в гостинице «Экспромт» в 10:57 на улице Бирюзова. В здании горел второй этаж, огонь распространился площади на 50 кв. метров. Из здания эвакуировали 15 человек, одного из них госпитализировали — мужчина надышался дымом.

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Предварительной причиной пожара стал аварийный режим работы несертифицированного электроприбора (зарядного устройства для телефона). Об этом 24 декабря рассказал «Нашей газете Новороссийск» дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Новороссийску Ян Болычев.

Ранее Юга.ру сообщали, что 22 декабря случился пожар в одном из жилых домов в Сочи.

МЧС Новороссийск Отели Пожары

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