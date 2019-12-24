Эксперты составили антирейтинг подарков на Новый год

Жители России рассказали, какие подарки они не хотели бы получить в новогоднюю ночь

Аналитики сервиса Hi-Tech Mail.ru спросили россиян, какие новогодние подарки они считают неудачными. Опрос проводился 13-18 декабря, в нем поучаствовало около 5,2 тыс. пользователей.

Первые три места в антирейтинге заняли сувениры с символикой года (57%), мягкие игрушки (52%) и приборы для измерения веса (49%). Мыло, календари и станки для бритья набрали по 48% голосов. Также респонденты признались, что не обрадовались бы массажному коврику (45%), биткоину (42%), набору косметики (40%) и полотенцу (38%), сообщило 24 декабря РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования.

Также эксперты составили отдельный антирейтинг подарков среди гаджетов. Первое место заняла электрическая бритва. 48% респондентов посчитали такой подарок неудачным, еще 41% респондентов не оценили, если бы им подарили игровую приставку, а 38% оказались против музыкальных колонок.

Как признались 53% опрошенных россиян, они покупают подарки для близких, отталкиваясь от их пожеланий, 18% покупают подарки по списку, а 15% совершают импульсивные покупки.

19% опрошенных рассказали, что им приходилось оформлять кредит, чтобы купить подарки на Новый год. При этом 71% респондентов заявили, что им дарят бесполезные подарки, а 9% признались, что передаривают новогодние презенты.

Ранее Юга.ру писали, что аналитики составли топ-10 популярных подарков на Новый год, жители России рассказали, что подарят в новогоднюю ночь детям, а Роскачество дало советы по выбору сладкого подарка.