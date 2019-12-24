Аналитики рассказали, билеты в какие страны значительно подешевеют в 2020 году

Эксперты сравнили средние цены на билеты из России и выяснили, куда будет дешевле всего летать в следующем году

Заметнее всего подешевеют авиабилеты в Аргентину — их стоимость упадет на 42% по сравнению с ценами 2019 года. На 38% снизится стоимость авиарейсов в ЮАР и Исландию, на 36% в Мексику и на 35% — на Мальту, сообщил 24 декабря RT со ссылкой на результаты исследования аналитиков сервиса OneTwoTrip.

Эксперты подсчитали, что в следующем году россияне смогут сэкономить около 33% средств на билетах в Доминиканскую Республику и 32% на перелетах в Люксембург и Венгрию.

Кроме того, в 2020 году значительно снизятся цены на рейсы в Марокко, Монголию, Чехию и Японию, сообщили авторы исследования.

Как писали Юга.ру, россияне рассказали, какие вещи зря брали в путешествия, а эксперт объяснил, как защитить багаж при перелетах.