Турция, Сочи, Крым. «Яндекс» рассказал, куда поедут на Новый год краснодарцы

Аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия» выяснили, куда краснодарцы собираются поехать на новогодние праздники, и сравнили, как меняются цены на отели в этих местах

По большей части краснодарский топ-15 мест для новогоднего отдыха состоит из городов и курортов Краснодарского края и Крыма: Сочи, Анапа, Геленджик, Туапсе, Новороссийск, Ялта, Севастополь, Горячий Ключ, Симферополь. Исключений всего пять — Ростов, Москва и Санкт-Петербург, Дубай и Стамбул.

«За последние пять лет и без того высокий интерес краснодарцев к внутреннему туризму вырос почти на четверть — в этом году путешествиям по России были посвящены две трети местных предновогодних туристических запросов», — отметили в «Яндексе».

Самым популярным вариантом новогоднего туризма оказались поездки внутри страны: на курорт или просто в другой город.

Из заграничных направлений у жителей Краснодара, как и у жителей большинства крупных городов страны, популярнее всего Турция. По сравнению с 2014 годом ее доля в туристических запросах краснодарцев выросла почти в двое. Следом идут ОАЭ, Таиланд, Италия и Китай. Также в топе Франция, Испания, США, Германия, Чехия, Греция, Индия, Абхазия, Великобритания и Грузия.

При этом, отмечают аналитики, Европа и страны Юго-Восточной Азии за последние пять лет теряют позиции в связи с перераспределением новогоднего туристического интереса россиян в пользу России и Турции. Исключение составляет Греция: ее доля в туристических запросах за прошедшие пять лет почти не изменилась.

Что касается цен на отели, многие их поднимают на время праздников. По данным «Яндекс.Путешествий», стоимость отдыха в городах, входящих в топ-50 популярных новогодних туристических направлений, повышается в среднем на 24%. Из заграничных городов сильнее всего дорожает Дубай — больше чем на 40%. Примерно на треть повышаются цены в Минске, Пхукете, Таллине и Стамбуле.

В некоторых российских городах гостиницы тоже становятся заметно дороже: например, в Суздале — в два с половиной раза, в Великом Устюге и Великом Новгороде — на три четверти.

При этом цены растут не везде. Пока отели Дубая дорожают, в Абу-Даби стоимость отдыха почти не меняется. На обычном уровне остаются цены гостиниц вьетнамского Нячанга. В Москве, Екатеринбурге и Новосибирске медианная стоимость номера тоже почти не меняется.