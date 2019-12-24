Турция, Сочи, Крым. «Яндекс» рассказал, куда поедут на Новый год краснодарцы

Краснодарский край, Крым, Вся Россия, В мире

Распечатать

Аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия» выяснили, куда краснодарцы собираются поехать на новогодние праздники, и сравнили, как меняются цены на отели в этих местах

Для составления рейтинга аналитики проанализировали туристические запросы за месяц с 15 ноября по 15 декабря.

Самым популярным вариантом новогоднего туризма оказались поездки внутри страны: на курорт или просто в другой город.

«За последние пять лет и без того высокий интерес краснодарцев к внутреннему туризму вырос почти на четверть — в этом году путешествиям по России были посвящены две трети местных предновогодних туристических запросов», — отметили в «Яндексе».

По большей части краснодарский топ-15 мест для новогоднего отдыха состоит из городов и курортов Краснодарского края и Крыма: Сочи, Анапа, Геленджик, Туапсе, Новороссийск, Ялта, Севастополь, Горячий Ключ, Симферополь. Исключений всего пять — Ростов, Москва и Санкт-Петербург, Дубай и Стамбул.

Читайте также:

Из заграничных направлений у жителей Краснодара, как и у жителей большинства крупных городов страны, популярнее всего Турция. По сравнению с 2014 годом ее доля в туристических запросах краснодарцев выросла почти в двое. Следом идут ОАЭ, Таиланд, Италия и Китай. Также в топе Франция, Испания, США, Германия, Чехия, Греция, Индия, Абхазия, Великобритания и Грузия.

При этом, отмечают аналитики, Европа и страны Юго-Восточной Азии за последние пять лет теряют позиции в связи с перераспределением новогоднего туристического интереса россиян в пользу России и Турции. Исключение составляет Греция: ее доля в туристических запросах за прошедшие пять лет почти не изменилась.

Что касается цен на отели, многие их поднимают на время праздников. По данным «Яндекс.Путешествий», стоимость отдыха в городах, входящих в топ-50 популярных новогодних туристических направлений, повышается в среднем на 24%. Из заграничных городов сильнее всего дорожает Дубай — больше чем на 40%. Примерно на треть повышаются цены в Минске, Пхукете, Таллине и Стамбуле.

В некоторых российских городах гостиницы тоже становятся заметно дороже: например, в Суздале — в два с половиной раза, в Великом Устюге и Великом Новгороде — на три четверти.

При этом цены растут не везде. Пока отели Дубая дорожают, в Абу-Даби стоимость отдыха почти не меняется. На обычном уровне остаются цены гостиниц вьетнамского Нячанга. В Москве, Екатеринбурге и Новосибирске медианная стоимость номера тоже почти не меняется.

Краснодар Курорты и туризм Новый год отдых путешествия Рейтинги Яндекс

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре на две недели ограничат движение на улицах 1-го мая и Черкасской
В России прошли первые учения по суверенному рунету
Турция, Сочи, Крым. «Яндекс» рассказал, куда поедут на Новый год краснодарцы
На Кубани снова произошла авария на Троицком водоводе, без воды остались три города
На Кубани за многочисленные нарушения в работе уволили главу поселения
«Локомотив-Кубань» нанес «Химкам» первое поражение в Единой лиге ВТБ

Лента новостей

Мнения Партнерский

Инструменты, которые мы заслужили

Какая еще господдержка может пригодиться российскому малому бизнесу

Статьи Партнерский

Что такое фирменный стиль и зачем он нужен даже начинающей компании

Статьи Партнерский

Как работает краевой фонд микрофинансирования

1,1 млрд рублей на 500 заемщиков в 2019 году

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале