Возвращение через 50 лет: «Союзмультфильм» выпустил третью часть мультфильма «Умка»

Первая часть истории про белого медвежонка Умку с одноименным названием была выпущена в 1969 году, вторая, «Умка ищет друга», появилась в 1970-м, а спустя 50 лет после выхода на экран первого мультфильма «Союзмультфильм» порадовал юных зрителей премьерой третьей части.

Мультфильм «Умка на елке» появился на Youtube-канале «Союзмультфильм» 22 декабря. В описании к видео сказано, что это заключительная серия трилогии.