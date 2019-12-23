Возвращение через 50 лет: «Союзмультфильм» выпустил третью часть мультфильма «Умка»

Краснодарский край, Вся Россия

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«Союзмультфильм» 22 декабря опубликовал концовку трилогии про белого медвежонка Умку

Первая часть истории про белого медвежонка Умку с одноименным названием была выпущена в 1969 году, вторая, «Умка ищет друга», появилась в 1970-м, а спустя 50 лет после выхода на экран первого мультфильма «Союзмультфильм» порадовал юных зрителей премьерой третьей части.

Мультфильм «Умка на елке» появился на Youtube-канале «Союзмультфильм» 22 декабря. В описании к видео сказано, что это заключительная серия трилогии.

«Умка на елке» рассказывает о важности дружбы, показывает доброе отношение к животным. Автором сценария стала Мария Богданова, режиссером мультфильма выступил Александр Воробьев. Озвучила медвежонка и его друга актриса Лариса Брохман, а песню «Колыбельная медведицы» исполнила эстрадная певица Лариса Долина.

 

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