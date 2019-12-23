В краснодарском микрорайоне «Губернский» сдали 15 литер

«От имени генерального директора Юрия Ивановича Иванова и от всего коллектива группы компаний “ЮгСтройИнвест” хочу поздравить всех новоселов с этим замечательным праздником. “Губернский” — наш второй крупный проект в Краснодаре. Сегодняшняя сдача 15-го литера — не только прекрасное завершение уходящего года, но и отличная мотивация начать Новый 2020-й не менее успешно. Мы рады, что микрорайон получился именно таким — уютным, комфортным и удобным для каждого нашего жителя», — отметил директор по строительству ГК «ЮгСтройИнвест» Игорь Кобозев.

«ЮгСтройИнвест» одним из первых застройщиков в Краснодаре начал воплощать идею комплексной застройки. Специалисты компании продумывают все до мелочей. В шаговой доступности от ЖК — зеленые аллеи, зоны для отдыха и барбекю, спортивные площадки с антивандальными тренажерами, роллердром, остановки общественного транспорта, площадка для выгула собак. Кроме того, застройщик построил в микрорайоне школу на 1 тыс. 550 мест, а также два детских сада на 280 и 300 мест.

Все дома ЮСИ вводит в эксплуатацию со стопроцентным опережением срока, отметили в пресс-службе компании.

На сегодняшний день «ЮгСтройИнвест» входит в число крупнейших застройщиков страны и является обладателем федеральных и региональных наград. Застройщик одним из первых в России успешно перешел на систему работы со счетами эскроу, и на протяжении нескольких лет сохраняет позиции в пятерке лидеров стройотрасли страны.