Фонд развития бизнеса проведет завтрак для предпринимателей в краснодарской «Точке неба»

Организаторы приглашают предпринимателей малого и среднего бизнеса Краснодарского края для обсуждения итогов года, планов и общения с приглашенными экспертами и спикерами в приятной обстановке.

Мероприятие пройдёт с 10 до 13 в пространстве «Точка неба» на Карасунской, 2. Участие бесплатно, необходима регистрация на сайте. Количество мест ограничено.