Фонд развития бизнеса проведет завтрак для предпринимателей в краснодарской «Точке неба»

Партнерский Краснодарский край

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24 декабря завтрак «Мой бизнес» пройдет в лофт-пространстве «Точка неба»

Организаторы приглашают предпринимателей малого и среднего бизнеса Краснодарского края для обсуждения итогов года, планов и общения с приглашенными экспертами и спикерами в приятной обстановке.

Мероприятие пройдёт с 10 до 13 в пространстве «Точка неба» на Карасунской, 2. Участие бесплатно, необходима регистрация на сайте. Количество мест ограничено.

Это один из форматов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Организатором выступил Фонд развития бизнеса Краснодарского края. В недавнем интервью порталу Юга.ру руководитель фонда Елена Пистунова рассказала о том, как работает фонд в консультации предпринимателей и выдаче поручительств за них перед банками. 

Бизнес-сообщество Малый и средний бизнес

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