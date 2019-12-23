Фонд развития бизнеса проведет завтрак для предпринимателей в краснодарской «Точке неба»
24 декабря завтрак «Мой бизнес» пройдет в лофт-пространстве «Точка неба»
Организаторы приглашают предпринимателей малого и среднего бизнеса Краснодарского края для обсуждения итогов года, планов и общения с приглашенными экспертами и спикерами в приятной обстановке.
Мероприятие пройдёт с 10 до 13 в пространстве «Точка неба» на Карасунской, 2. Участие бесплатно, необходима регистрация на сайте. Количество мест ограничено.
Это один из форматов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Организатором выступил Фонд развития бизнеса Краснодарского края. В недавнем интервью порталу Юга.ру руководитель фонда Елена Пистунова рассказала о том, как работает фонд в консультации предпринимателей и выдаче поручительств за них перед банками.
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