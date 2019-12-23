Дожди пока не уходят с Кубани. Прогноз погоды на начало недели
23-25 декабря в Краснодарском крае синоптики ожидают теплую, но дождливую погоду
В Краснодаре в понедельник, 23 декабря, прогнозируется ветер 4-9 м/с, температура воздуха 14-16 °С.
В этот же день в крае местами пройдет дождь, в отдельных районах западной части будут умеренные осадки. Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 9-14 м/с. Днем термометры покажут 9-14 °С. На побережье до 18 °С.
На следующий день, 24 декабря, в регионе будет преимущественно без осадков, затем, к середине недели, местами пройдет дождь. В предгорных и горных районах ожидается мокрый снег. Температура воздуха ночью составит 4-9 °С, днем 8-13 °С, на юге до 19 °С.
На Черноморском побережье, по данным гидрометцентра Кубани, местами будет дождь. Ветер 6-11 м/с, порывы 12-17 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 7-12 °С, днем окажется на отметках 11-16 °С.
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