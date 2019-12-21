В Брюховецком районе после капремонта открыли Дом культуры и новую парковую зону

Краснодарский край

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В станице Новоджерелиевской 21 декабря торжественно открыли отремонтированный Дом культуры и новую благоустроенную парковую зону

Ремонт в Доме культуры провели в рамках госпрограммы «Развитие культуры», на работы было выделено около 28 млн рублей. В результате обновился зрительный зал — там теперь новые кресла и обустройство сцены, закуплена новая мебель, оборудование для танцевального зала и звуковая аппаратура.

Новая парковая зона со спортивно-игровым оборудованием прилегает к игровой площадке по улице Кубанской. Здесь установили малые архитектурные формы, спортивное оборудование, обустроили дорожки, площадки и парковки, провели озеленение. Работы проводились в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», на условиях софинансирования на эти цели израсходовано 7,4 млн рублей из краевого и местного бюджетов.

В торжественном открытии приняли участие депутат Госдумы Наталья Боева, эксперт ОНФ в Краснодарском крае Валерий Черненко, глава Брюховецкого района Владимир Мусатов и многочисленные гости. Приветствовала почетных гостей глава Новоджерелиевского поселения Ольга Ткаченко, сообщили в пресс-службе районной администрации.

Благоустройство Брюховецкий район Парки Праздники

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