На «Курорте Красная Поляна» открылся первый в России дизайнерский отель Ibis Styles

Краснодарский край

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В Сочи 20 декабря открыли четырехзвездочный дизайнерский отель Ibis Styles Krasnaya Polyana 4 от французского гостиничного оператора Accor

Отель под брендом Ibis Styles впервые открылся в России. Он расположен на Поляне 960 в шаговой доступности от канатной дороги курорта и включает 78 номеров с видами на горные вершины. В отеле предложены все сервисы, необходимые для семей с детьми и горнолыжного отдыха.

Ibis Styles оформлен в уникальном стиле 80-х годов в направлении ретро-футуризма — в фиолетовых и желтых тонах. Дизайн-проект разработало московское архитектурное бюро Studio Shoo специально для «Курорта Красная Поляна».

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Одним из главных преимуществ отеля является международный уровень сервиса, который соответствует высоким стандартам Accor и «Курорта Красная Поляна». Помимо номеров с большими окнами и видом на панорамы горных вершин в распоряжении гостей отеля Ibis styles будет ресторан «шведской линии» для завтраков, ресторан «a la carte», лобби-бар, детский уголок и лыжная комната, оснащенная сушилкой для обуви.

Отель находится в 100 метрах от подъемников, что обеспечивает гостям быстрый и удобный доступ к канатной дороге, которая доставит их на горнолыжные трассы разного уровня.

В шаговой доступности от отеля находятся рестораны, пункт проката и ски-сервис, служба инструкторов, зона вечернего катания, учебные склоны и детский клуб, а также развлечения для взрослых и детей: тюбинг на надувных «ватрушках», хаски-центр, Дивный лес Wonder Land и лучный тир. На канатной дороге гости за 30 минут смогут подняться на Поляну 2200, где организована территория развлечений с аттракционами и панорамная площадка 360°.

Забронировать номер в новом отеле можно на официальном сайте «Курорта Красная Поляна».

Красная Поляна Курорты и туризм отдых Отели Сочи

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