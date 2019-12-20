В Краснодаре поймали приезжего, который попросил воды у администратора хостела и пытался изнасиловать ее

Краснодарский край

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Следственный комитет в Краснодаре 12 декабря возбудил уголовное дело за покушение на изнасилование

11 декабря около 15:00 26-летний приезжий из соседней республики зашел в хостел на улице Уральской и попросил стакан воды. Тогда 50-летняя администратор хостела ушла за водой, а парень закрыл дверь. Когда женщина вернулась, молодой человек приказал ей раздеться, а за отказ ударил.

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После этого парень повалил женщину на пол, начал ее избивать и снимать одежду. Однако администратор успела нажать тревожную кнопку и на место приехал наряд вневедомственной охраны. Злоумышленника задержали, он не успел совершить изнасилование. Об этом 19 декабря рассказал порталу Юга.ру следователь следственного отдела по Карасунскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Эдуард Аракелин.

Следствие выяснило, что молодой человек уже был судим. Против него 12 декабря возбудили уголовное дело о покушении на изнасилование и поместили под стражу. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Изнасилование Краснодар Покушение Следственный комитет

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