Двух участников перестрелки на улице Вишняковой в Краснодаре объявили в федеральный розыск
В следкоме сообщили, что два человека, которые участвовали в перестрелке в Краснодаре 21 августа, находятся в федеральном розыске
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Инцидент произошел в ночь с 20 на 21 августа на улице Вишняковой. В потасовке участвовали около 15 человек, по некоторым данным, их было больше 30. От пулевых ранений умер 27‑летний уроженец Дагестана. Власти назвали потасовку бытовым конфликтом. Уголовное дело завели по факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ), и убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Участников конфликта — уроженцев Чечни 28‑летнего Руслана Турашова, 25‑летнего Мурада Турашова и еще нескольких человек — объявили в розыск в августе, они скрылись с места происшествия на белой Lada Priora. Позже нескольких человек по этому делу задержали, но скрывшихся на Lada Priora мужчин продолжили искать.
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На пресс-конференции 19 декабря руководитель следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко сообщил, что два участника находятся в федеральном розыске. Он подчеркнул, что конфликт не был связан с национальным вопросом, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю 19 декабря
«Там и с одной, и с другой стороны были участники [разных] национальностей. Были определенные жалобы со стороны диаспоры, говорили, что следственные органы однобоко расследуют дело, привлекая к ответственности только жителей Чеченской Республики, но это не соответствует действительности», — цитирует Бугаенко ТАСС.
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