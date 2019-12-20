В 2019 году Тбилисский район заключил 28 инвестпроектов на 1 млрд рублей

В Тбилисском районе в 2019 году заключили 28 инвестпроектов, среди них строительство шоколадной фабрики и реконструкция ТЭЦ

Тбилисский район первым в Краснодарском крае начал проводить собственный инвестиционный форум. В 2019 году мероприятие прошло в третий раз. На форуме заключили 28 инвестпроектов на 1 млрд рублей. Самые крупные из них: реконструкция ТЭЦ, строительство шоколадной фабрики и обновление МТП ЗАО имени Шевченко. Их реализация позволит создать 234 рабочих места.

Также в Тбилисском районе подвели итоги года в сельском хозяйстве. В 2019-м в муниципалитете собрали 251,2 тыс. тонн зерна. Районная администрация выделила людям, которые занимаются личным подсобным хозяйством, 570 га сельхозугодий под пастбища, огороды и сенокосы. Представителям малых форм хозяйствования в этом году выплатили более 20 млн рублей субсидий из краевого бюджета.

Произошли перемены и в отрасли здравоохранения. В станице Нововладимировской завершили строительство офиса врачей общей практики. Его оснастили новым медицинскиы оборудованием. Впервые в районе заработал компьютерный томограф. Он действует на базе ванновской участковой больницы, рассказали в пресс-службе администрации Тбилисского района.

Накануне Юга.ру писали о том, что в Тбилисском районе подвели итоги работы в 2019 году с социальной сфере.