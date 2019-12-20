Проект «Мой бизнес» призвал предпринимателей рассказывать о истории своего бизнеса в Instagram
С 11 декабря в челлендже #МойБизнес_Начало приняло участие более 500 человек
Instagram-аккаунт проекта «Мой бизнес» предложил предпринимателям размещать публикации и истории с хештегом #МойБизнес_Начало. В них пользователям предложили рассказывать о том, с чего начался их путь в бизнесе, как удалось собрать команду, построить успешную компанию или же почему они столкнулись с неудачей и дело пришлось закрыть.
Истории краснодарских бизнесменов:
Для того, чтобы присоединиться к марафону #МойБизнес_Начало, нужно:⠀
- Опубликовать фото времен запуска бизнеса.⠀
- Рассказать о бизнесе, его истории и полученном опыте.
- Поставить хэштег #МойБизнес_Начало и отметить в тексте аккаунты @moi.biz и @moibiz93.
- Передать эстафету двум друзьям.
Самые интересные рассказы организаторы обещали показывать в историях аккаунта @moi.biz.
Консультацию в начале своего дела можно получить в Фонде развития бизнеса Краснодарского края. В интервью порталу Юга.ру исполнительный директор фонда Елена Пистунова рассказала о том, что фонд не только советует предпринимателям, но и и поручается за них перед банками.
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