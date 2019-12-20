Проект «Мой бизнес» призвал предпринимателей рассказывать о истории своего бизнеса в Instagram

С 11 декабря в челлендже #МойБизнес_Начало приняло участие более 500 человек

Instagram-аккаунт проекта «Мой бизнес» предложил предпринимателям размещать публикации и истории с хештегом #МойБизнес_Начало. В них пользователям предложили рассказывать о том, с чего начался их путь в бизнесе, как удалось собрать команду, построить успешную компанию или же почему они столкнулись с неудачей и дело пришлось закрыть.