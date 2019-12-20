Проект «Мой бизнес» призвал предпринимателей рассказывать о истории своего бизнеса в Instagram

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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С 11 декабря в челлендже #МойБизнес_Начало приняло участие более 500 человек

Instagram-аккаунт проекта «Мой бизнес» предложил предпринимателям размещать публикации и истории с хештегом #МойБизнес_Начало. В них пользователям предложили рассказывать о том, с чего начался их путь в бизнесе, как удалось собрать команду, построить успешную компанию или же почему они столкнулись с неудачей и дело пришлось закрыть.

Истории краснодарских бизнесменов:

Для того, чтобы присоединиться к марафону #МойБизнес_Начало, нужно:⠀

  1. Опубликовать фото времен запуска бизнеса.⠀
  2. Рассказать о бизнесе, его истории и полученном опыте.
  3. Поставить хэштег #МойБизнес_Начало и отметить в тексте аккаунты @moi.biz и @moibiz93.
  4. Передать эстафету двум друзьям.

Самые интересные рассказы организаторы обещали показывать в историях аккаунта @moi.biz.

Консультацию в начале своего дела можно получить в Фонде развития бизнеса Краснодарского края. В интервью порталу Юга.ру исполнительный директор фонда Елена Пистунова рассказала о том, что фонд не только советует предпринимателям, но и и поручается за них перед банками.

Бизнес-сообщество Малый и средний бизнес

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

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