Подозреваемым по делу о гибели девочки в детсаду Краснодара стал чиновник мэрии

Руководитель СК Кубани Вадим Бугаенко 19 декабря рассказал о ходе расследования дела о гибели ребенка в детсаду Краснодара

В Краснодаре во дворе детсада № 48 на улице Красной 9 сентября ветром повалило дерево. Пострадали два двухлетних ребенка и воспитательница. Позже в больнице от полученных травм умерла одна из девочек. Власти города выразили соболезнования и принесли извинения родителям погибшей. Глава Краснодара Евгений Первышов заявил, что смерть ребенка — это общая ответственность.

В середине сентября на заведующую детским садом завели уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (Халатность, повлекшая смерть человека).