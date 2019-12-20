Подозреваемым по делу о гибели девочки в детсаду Краснодара стал чиновник мэрии

Краснодарский край

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Руководитель СК Кубани Вадим Бугаенко 19 декабря рассказал о ходе расследования дела о гибели ребенка в детсаду Краснодара

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В Краснодаре во дворе детсада № 48 на улице Красной 9 сентября ветром повалило дерево. Пострадали два двухлетних ребенка и воспитательница. Позже в больнице от полученных травм умерла одна из девочек. Власти города выразили соболезнования и принесли извинения родителям погибшей. Глава Краснодара Евгений Первышов заявил, что смерть ребенка — это общая ответственность.

В середине сентября на заведующую детским садом завели уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (Халатность, повлекшая смерть человека).

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Глава следственного комитета по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко рассказал на пресс-конференции 19 декабря рассказал, что вторым подозреваемым стал сотрудник администрации Краснодара. По своим должностным обязанностям он должен был следить за санитарным состоянием деревьев. У упавшего дерева экспертиза выявила болезнь. По словам Бугаенко, чиновник не мог этого не заметить. Теперь у следствия есть достаточно оснований, чтобы предъявить обвинения ему и заведующему детским садом, написал ТАСС.

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