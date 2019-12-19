Краснодарское издательство «Традиция» выпустило новую книгу анапского писателя «Вместе с нами — по Кубани!»

Краснодарский край

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В декабре в краснодарском издательстве «Традиция» вышла новая книга писателя Сергея Лёвина из серии «Вместе с нами – по Кубани!»

Сам автор определяет жанровую принадлежность цикла «Вместе с нами — по Кубани!» как литературный туризм и планирует продолжить популяризировать регион с помощью произведений для семейного чтения.

В своей прозе Лёвин, член Союза писателей РФ, объединяет развлекательные и познавательные элементы, рассказывая о природе и достопримечательностях края доступно и интересно. Книги сопровождены иллюстрациями члена Союза художников Кубани Ильи Копанева.

В только что вышедшей повести «Круглый год и рыжий кот» география странствий не ограничивается одним лишь побережьем Черного моря. Герои побывают в Ейске у памятника Ивану Поддубному, на арбузном празднике в Темрюкском районе, на Кипарисовом озере рядом с селом Сукко и кулинарном фестивале в Абрау-Дюрсо. 

Как сообщали Юга.ру, в Сочи 22 ноября на площадке Российского международного олимпийского университета состоялась презентация книги «Сказки горного Черноморья».

Анапа Книги Литература

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