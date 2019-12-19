Краснодарское издательство «Традиция» выпустило новую книгу анапского писателя «Вместе с нами — по Кубани!»

В декабре в краснодарском издательстве «Традиция» вышла новая книга писателя Сергея Лёвина из серии «Вместе с нами – по Кубани!»

Сам автор определяет жанровую принадлежность цикла «Вместе с нами — по Кубани!» как литературный туризм и планирует продолжить популяризировать регион с помощью произведений для семейного чтения.

В своей прозе Лёвин, член Союза писателей РФ, объединяет развлекательные и познавательные элементы, рассказывая о природе и достопримечательностях края доступно и интересно. Книги сопровождены иллюстрациями члена Союза художников Кубани Ильи Копанева.