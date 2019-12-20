Фонд развития бизнеса проведет деловую игру для старшеклассников

Партнерский Краснодарский край

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Деловая игра «Бизнес-уикенд» для двух сотен старшеклассников состоится 21 декабря

В игре примут участие школьники от 14 до 17 лет. Организатором игры выступил Фонд развития бизнеса Краснодарского края. Команды-победители получат дипломы и кубки.

Игра проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

«Проект охватывает самые разные группы населения: от старшеклассников и учащихся средних учебных заведений — это 14-17 лет, студенты 18+, мамы-предприниматели, есть категория серебряный возраст, военнослужащие, уволенные в запас», — отметила исполнительный директор краевого фонда Елена Пистунова.

Мероприятие состоится в субботу, 21 декабря.

Бизнес-сообщество Малый и средний бизнес Школа

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