Новогоднюю ночь в Сочи снова будут встречать на главной площади курорта

В Сочи в декабре восстановили традицию отмечать городской праздник «Новогодняя ночь» на площади Флага

В прошлые годы жители и гости курорта встречали новогоднюю ночь на площади Искусств или на площади Флага. Там проходил многочасовой марафон-концерт, в полночь гостей приезжал поздравить мэр. Затем несколько лет подряд праздник в центре отменяли.

В этом году в программу шоу «20СОЧИ20» включили световое и ледовое представление со спецэффектами. Хедлайнером новогодней ночи станет певец Митя Фомин. После поздравления Деда Мороза и Снегурочки начнется дискотека. Для всех желающих проведут конкурс караоке.

В пресс-службе мэрии Сочи добавили, что на улице Навагинской уже работает праздничная ярмарка, а 21 декабря на курорте откроют главную городскую елку. Кроме того, 28 декабря в Сочи пройдет фестивальное шествие новогодних персонажей.

Во время проведения праздничных мероприятий движение транспорта на улице Парковой временно ограничат.

Как писали Юга.ру, в 2018 году в Сочи отменили городской праздник, посвященный встрече Нового года, который традиционно отмечали в центре курорта. Все мероприятия перенесли в Красную Поляну.