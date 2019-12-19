Новогоднюю ночь в Сочи снова будут встречать на главной площади курорта

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи в декабре восстановили традицию отмечать городской праздник «Новогодняя ночь» на площади Флага

В прошлые годы жители и гости курорта встречали новогоднюю ночь на площади Искусств или на площади Флага. Там проходил многочасовой марафон-концерт, в полночь гостей приезжал поздравить мэр. Затем несколько лет подряд праздник в центре отменяли.

Читайте также:

В этом году в программу шоу «20СОЧИ20» включили световое и ледовое представление со спецэффектами. Хедлайнером новогодней ночи станет певец Митя Фомин. После поздравления Деда Мороза и Снегурочки начнется дискотека. Для всех желающих проведут конкурс караоке.

В пресс-службе мэрии Сочи добавили, что на улице Навагинской уже работает праздничная ярмарка, а 21 декабря на курорте откроют главную городскую елку. Кроме того, 28 декабря в Сочи пройдет фестивальное шествие новогодних персонажей.

Во время проведения праздничных мероприятий движение транспорта на улице Парковой временно ограничат.

Как писали Юга.ру, в 2018 году в Сочи отменили городской праздник, посвященный встрече Нового года, который традиционно отмечали в центре курорта. Все мероприятия перенесли в Красную Поляну.

Дед Мороз Новый год Праздники Сочи

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи
Новогоднюю ночь в Сочи снова будут встречать на главной площади курорта
Путин не знает, как сделать 31 декабря выходным днем
В Сочи после проверки прокуратуры закрыли детсад и развлекательный центр
В Ростове задержали главу пресс-службы администрации города
«Силой не заставишь любить». Путин рассказал о своем отношении к закону о домашнем насилии

Лента новостей

Статьи

Истории у камина

Как в Краснодаре не закрылся независимый книжный магазин «Чарли» и что там есть почитать

Статьи Партнерский

Как сделать сайт за счет государства

И почему сегодня быть в интернете обязательно для всех

Статьи Партнерский

Большое дело за малым бизнесом

Как работает господдержка предпринимательства в Краснодарском крае

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале