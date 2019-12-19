Новогоднюю ночь в Сочи снова будут встречать на главной площади курорта
В Сочи в декабре восстановили традицию отмечать городской праздник «Новогодняя ночь» на площади Флага
В прошлые годы жители и гости курорта встречали новогоднюю ночь на площади Искусств или на площади Флага. Там проходил многочасовой марафон-концерт, в полночь гостей приезжал поздравить мэр. Затем несколько лет подряд праздник в центре отменяли.
В этом году в программу шоу «20СОЧИ20» включили световое и ледовое представление со спецэффектами. Хедлайнером новогодней ночи станет певец Митя Фомин. После поздравления Деда Мороза и Снегурочки начнется дискотека. Для всех желающих проведут конкурс караоке.
В пресс-службе мэрии Сочи добавили, что на улице Навагинской уже работает праздничная ярмарка, а 21 декабря на курорте откроют главную городскую елку. Кроме того, 28 декабря в Сочи пройдет фестивальное шествие новогодних персонажей.
Во время проведения праздничных мероприятий движение транспорта на улице Парковой временно ограничат.
Как писали Юга.ру, в 2018 году в Сочи отменили городской праздник, посвященный встрече Нового года, который традиционно отмечали в центре курорта. Все мероприятия перенесли в Красную Поляну.
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