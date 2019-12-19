Ребенка ударила током уличная гирлянда в Новороссийске

Об этом 18 декабря рассказал глава Новороссийска Игорь Дяченко в своем инстаграме. Он с коллегами обсудил комплекс мер по обеспечению безопасности в новогодние праздники.

Дяченко заявил, что в декабре мама с дочкой гуляли по бульвару Черняховского. Ребенок схватился за гирлянду и его ударило током. По словам мэра, это произошло из-за вандализма — кто-то выкрутил лампочку и патрон оказался пустым.

«По роковому стечению обстоятельств именно за него и взялся ручкой ребенок. К счастью, серьезных травм девочка не получила», — написал глава города.

Он также попросил жителей и гостей курорта не подпускать детей к электроприборам, так как нет гарантии, что это безопасно. При этом Дяченко отметил, что все новогодние украшения выполнены из сертифицированных приборов, однако вандализм в Новороссийске — не редкость.

«В принципе непонятно, чем руководствуются люди, которые целенаправленно, а может и просто из любопытства посмотреть, как устроена конструкция, портят ее, обрывают проводки, выкручивают или отламывают отдельные элементы», — заключил мэр.