Ребенка ударила током уличная гирлянда в Новороссийске

Буквально накануне с коллегами обсуждали комплекс всесторонних мер по обеспечению безопасности в новогодние праздники. Жизненно важную актуальность рассматриваемых вопросов подтверждает произошедший в Новороссийске несчастный случай с маленьким ребенком. Прогуливаясь по бульвару Черняховского с мамой, девочка ухватилась за гирлянду и получила удар электрическим током. Причиной ЧП стал вандализм: кто-то выкрутил лампочку и патрон оказался пустым. По роковому стечению обстоятельств именно за него и взялся ручкой ребенок. К счастью, серьезных травм девочка не получила. Уважаемые жители города, особенно родители несовершеннолетних детей: не подпускайте детей к электроприборам. Праздничная иллюминация города выполнена из сертифицированных световых приборов, но, тем не менее, никто не может дать гарантии, что ЧП больше не повторится. К сожалению, вандализм в Новороссийске не редкость. В приниципе непонятно, чем руководствуются люди, которые целенаправлено, а может и просто из любопытства посмотреть, как устроена конструкция, портят её, обрывают проводки, выкручивают или отламывают отдельные элементы. Давайте ценить созданную атмосферу красочности и праздничного настроения, бережно относиться к декоративным фигурам и радоваться новогоднему настроению, которое безусловно помогает нам продуктивно работать ожидая главный праздник года. #администрация #дяченко #моемнение #главановороссийска #глава #администрацияновороссийска #новороссийск #novorossiysk #massmedianovorossiysk #пресслсужбановороссийска #новостиноворосийска #событияновороссийска #новороссийск2019