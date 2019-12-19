Ребенка ударила током уличная гирлянда в Новороссийске
В центре Новороссийска в декабре девочку ударила током новогодняя гирлянда
Об этом 18 декабря рассказал глава Новороссийска Игорь Дяченко в своем инстаграме. Он с коллегами обсудил комплекс мер по обеспечению безопасности в новогодние праздники.
Дяченко заявил, что в декабре мама с дочкой гуляли по бульвару Черняховского. Ребенок схватился за гирлянду и его ударило током. По словам мэра, это произошло из-за вандализма — кто-то выкрутил лампочку и патрон оказался пустым.
«По роковому стечению обстоятельств именно за него и взялся ручкой ребенок. К счастью, серьезных травм девочка не получила», — написал глава города.
Он также попросил жителей и гостей курорта не подпускать детей к электроприборам, так как нет гарантии, что это безопасно. При этом Дяченко отметил, что все новогодние украшения выполнены из сертифицированных приборов, однако вандализм в Новороссийске — не редкость.
«В принципе непонятно, чем руководствуются люди, которые целенаправленно, а может и просто из любопытства посмотреть, как устроена конструкция, портят ее, обрывают проводки, выкручивают или отламывают отдельные элементы», — заключил мэр.
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Буквально накануне с коллегами обсуждали комплекс всесторонних мер по обеспечению безопасности в новогодние праздники. Жизненно важную актуальность рассматриваемых вопросов подтверждает произошедший в Новороссийске несчастный случай с маленьким ребенком. Прогуливаясь по бульвару Черняховского с мамой, девочка ухватилась за гирлянду и получила удар электрическим током. Причиной ЧП стал вандализм: кто-то выкрутил лампочку и патрон оказался пустым. По роковому стечению обстоятельств именно за него и взялся ручкой ребенок. К счастью, серьезных травм девочка не получила. Уважаемые жители города, особенно родители несовершеннолетних детей: не подпускайте детей к электроприборам. Праздничная иллюминация города выполнена из сертифицированных световых приборов, но, тем не менее, никто не может дать гарантии, что ЧП больше не повторится. К сожалению, вандализм в Новороссийске не редкость. В приниципе непонятно, чем руководствуются люди, которые целенаправлено, а может и просто из любопытства посмотреть, как устроена конструкция, портят её, обрывают проводки, выкручивают или отламывают отдельные элементы. Давайте ценить созданную атмосферу красочности и праздничного настроения, бережно относиться к декоративным фигурам и радоваться новогоднему настроению, которое безусловно помогает нам продуктивно работать ожидая главный праздник года. #администрация #дяченко #моемнение #главановороссийска #глава #администрацияновороссийска #новороссийск #novorossiysk #massmedianovorossiysk #пресслсужбановороссийска #новостиноворосийска #событияновороссийска #новороссийск2019
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