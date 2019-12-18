Про «Типографию» написали в учебнике по кубановедению

В учебнике «Кубановедение: Краснодарский край сегодня» для 11 класса есть глава, в которой упоминается краснодарский Центр современного искусства «Типография»

Издание вышло в 2019 году, авторы — доктор исторических наук, профессор КубГУ А. Зайцев и доктор философских наук, профессор КубГУ Е. Морозова.

Параграф, в котором упоминается «Типография», называется «Молодежь Кубани: ценностные ориентиры, социальные проблемы», подраздел «Досуг кубанской молодежи». Там рассказывается, каким бывает досуг, о краевом законе «О культуре», госпрограммах по развитию культуры и поддержке детей, спорте, фестивалях и субкультурах.

«Краснодарская арт-группа ЗИП основала культурный центр "Типография" и институт современного искусства с целью популяризации творческих практик на юге России», — говорится в тексте.