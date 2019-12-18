Электронные трудовые книжки, российское ПО, индексация пенсий. Что ждет россиян в 2020 году
Портал Юга.ру составил подборку законов, которые вступят в силу со следующего, 2020-го, года
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С 1 января на год увеличится пенсионный возраст: мужчины будут выходить на пенсию в 61 год, а женщины в 56 лет. Закон о пенсионной реформе был подписан президентом России в октябре 2018 года.
В мае ПФР перевел в цифровой формат все трудовые книжки россиян, а с 1 января 2020 года любой работник при трудоустройстве сможет написать заявление о переводе его трудовой книжки в электронный вид. С 2021 года трудовую сразу будут оформлять в электронном виде.
В 23 регионах России с начала года начнет действовать специальный налоговый режим на профессиональный доход. Его вводят для самозанятых лиц.
Также с 1 января вырастет на 850 рублей минимальный размер оплаты труда. Теперь он будет равен 12 тыс. 130 рублям в месяц.
По поручению президента с 1 января выплаты гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, должны будут увеличиться до размера прожиточного минимума для детей.
Кроме того, с 1 января пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,6% благодаря индексации. Это позволит увеличить ежемесячные выплаты на тысячу рублей.
С 1 июля 2020 года будут устанавливать за счет поставщиков электроэнергии умные счетчики. Приборы способны передавать показания удаленно. Закон о замене обычных электросчетчиков на умные был подписал Путиным в конце 2018 года.
С 1 июля продажа иностранных гаджетов будет возможна только с установленным российским программным обеспечением. Как прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подписанный закон, его можно трактовать как антимонопольные ограничения, которые есть во всем мире.
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