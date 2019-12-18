В России около 80% минеральной воды продается с нарушениями

Краснодарский край, Вся Россия

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Роспотребнадзор 18 декабря сообщил, что 78% минеральной воды в России не соответствует требованиям законодательства

Ведомство проверило более 50 тыс. магазинов и свыше 200 тыс. партий минеральной воды в 2019 году, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Специалисты выяснили, что в 78% случаях продукция продавалась с нарушениями требования законодательства. Было изъято более 150 тыс. партий воды, поставщиков и продавцов оштрафовали на сумму более 9 млн рублей, в суд передали 11 материалов, еще пять ведомство направило в правоохранительные органы.

Также в Роспотребнадзоре сообщили, что были обнаружены две достаточно большие партии контрафакта минеральной воды Evian. Подделку позволили выявить эталонные образцы воды, которые предоставил изготовитель.

Кроме того, специалисты обнаружили несуществующие предприятия, которые были указаны на этикетках минеральной воды. Они выяснили, что по указанным адресам вода не производится.

Для борьбы с контрафактом Роспотребнадзор хочет ввести маркировку воды, создать банк эталонных образцов воды и единый реестр производителей.

Напомним, ранее Роспотребнадзор объяснил, откуда на Кубани появились новые виды комаров, обнаружил, что после протестов в Грузии грузинское вино стало хуже, признал, что в России живет более 1 млн ВИЧ-инфицированных граждан, а количество детей с диабетом и ожирением растет.

Роспотребнадзор Торговля

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