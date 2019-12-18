ВСК получила Гран-при XV премии «Финансовая элита России»
Страховой Дом ВСК стал лауреатом XV премии «Финансовая элита России» в номинации «Гран-при: страховая компания года»
Гран-при награждают победителей за лидирующие показатели в основных сферах ведения бизнеса и максимальные рейтинги надежности. Для страховых компаний ключевыми показателями являются рост взносов по добровольным страховкам, рейтинг надежности, размер страховых резервов, наличие развитой розничной сети продаж и продуктовой линейки, отсутствие зависимости от нескольких крупных клиентов или заказов материнской компании.
Премия «Финансовая элита России» проводится с 2004 года. Награды различным представителям финансового рынка вручаются в номинациях «Гран-при», «Надежность», «Динамика развития». Также награды присваиваются и в индивидуальных и специальных номинациях. Победители определяются на основе рейтингов и рэнкингов агентства «Эксперт РА», публичных статистических данных отраслевых ассоциаций финансового рынка и Министерства финансов РФ и Центробанка.
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«Сегодня ВСК — это сплоченная команда профессионалов высочайшего уровня, которая каждый день добивается высоких результатов и создает для своих клиентов удобные продукты и сервисы. Это один из лидеров инноваций в страховой отрасли. Я рада быть частью этой команды и рада заслуженному доверию, которое оказывают нам клиенты, партнеры, и, конечно, эксперты финансового рынка», — прокомментировала награду руководитель Департамента маркетинговых коммуникаций и PR Элеонора Марталлер. Она поблагодарила Экспертный совет конкурса за столь высокую оценку компании и организаторов за формирование позитивного имиджа компаний и популяризацию их достижений.
ВСК работает на страховом рынке более 27 лет: более 30 млн человек и 500 тыс. компаний воспользовались продуктами и услугами ВСК. Страховой дом предлагает свыше 200 решений для частных и корпоративных клиентов и ежегодно подтверждает высокие рейтинги надежности в ведущих российских и международных рейтинговых агентствах: ruAA — по версии «Эксперт РА», «BB» — по международной шкале Fitch Ratings, АА(RU) — по версии АКРА.
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