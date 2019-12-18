ВСК получила Гран-при XV премии «Финансовая элита России»

Гран-при награждают победителей за лидирующие показатели в основных сферах ведения бизнеса и максимальные рейтинги надежности. Для страховых компаний ключевыми показателями являются рост взносов по добровольным страховкам, рейтинг надежности, размер страховых резервов, наличие развитой розничной сети продаж и продуктовой линейки, отсутствие зависимости от нескольких крупных клиентов или заказов материнской компании.

Премия «Финансовая элита России» проводится с 2004 года. Награды различным представителям финансового рынка вручаются в номинациях «Гран-при», «Надежность», «Динамика развития». Также награды присваиваются и в индивидуальных и специальных номинациях. Победители определяются на основе рейтингов и рэнкингов агентства «Эксперт РА», публичных статистических данных отраслевых ассоциаций финансового рынка и Министерства финансов РФ и Центробанка.