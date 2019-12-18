Суд отменил обвинительный приговор экс-ректору КубГТУ и направил дело на новое рассмотрение

Дело против ректора КубГТУ университета возбудили в феврале 2018 года. Бархатову подозревали в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, в 2014 году она, находясь на должности проректора вуза, вступила в сговор с директором Межрегиональной молодежной общественной организации «Содружество». Сообщники похитили 2 млн рублей, которые Минобрнауки выделило вузу как субсидию для проведения мероприятия «Горная школа молодых блогеров и журналистов содружества».

В августе 2019 года Первомайский районный суд рассмотрел дело и переквалифицировал его на ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность). Бархатовой назначили 10 месяцев исправительных работ и освободили ее от отбывания наказания (с учетом того, что она пробыла в СИЗО полгода, а с августа 2018 года находилась под домашним арестом).

Краевая прокуратура обжаловала решение суда и предложила более суровое наказание. В то же время адвокаты и сама экс-ректор просили суд оправдать ее, объясняя это тем, что все действия Бархатовой были законными, сообщил «Коммерсантъ-Юг» 18 декабря.

Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляцию прокуратуры и жалобу защиты. В итоге обвинительный приговор отменили, дело направили на новое рассмотрение в первую инстанцию. Вместе с тем суд освободил женщину из-под домашнего ареста, но ввел ограничительные меры — она не может выходить из дома ночью и посещать массовые мероприятия.