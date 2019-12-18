В Сочи открылась выставка раритетных новогодних игрушек и открыток XX века
В сочинском этнографическом музее в поселке Лазаревское 18 декабря открылась выставка «Старый Новый год»
В экспозиции представлены раритетные новогодние игрушки, новогодние открытки и фотографии новогодних праздников второй половины ХХ века.
«Выставка из частных коллекций жителей поселка Лазаревское не оставит равнодушными ни одного посетителя. Дети узнают, почему в России празднуют Новый год дважды, а старшее поколение окунется в свое безмятежное детство», — прокомментировали в музее истории города-курорта Сочи.
Выставка продлится до 25 января.
Как писали Юга.ру, в ноябре власти Сочи представили концепцию оформления городской среды к Новому 2020 году.
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#НовостиМузеяисторииСочи В Этнографическом музее в п. Лазаревское откроется выставка "Старый Новый год" В рамках мероприятий, посвященных новогодним праздникам, с 18 декабря 2019 года, в Этнографическом музее в п. Лазаревское, отделе Музея истории города-курорта Сочи будет работать выставка «Старый Новый год». Название выставки определяется ее экспонатами. Впервые на выставке будут представлены раритетные новогодние игрушки, новогодние открытки и фотографии новогодних праздников второй половины ХХ века. Выставка из частных коллекций жителей п. Лазаревское не оставит равнодушными ни одного посетителя. Дети узнают о традициях празднования Новогодних праздников в России, - сотрудники музея расскажут, почему в России празднуют «Новый год», а потом и «Старый» Новый год». Старшее поколение окунется в свое безмятежное детство. Старые открытки, подписанные близким людям, елочные игрушки из детства и праздничные фотографии 50-60 годов ХХ века окружат посетителей выставки в новогодние праздники теплой семейной атмосферой и приятными воспоминаниями. Выставка продлится до 25 января 2020 года. #migks #sochimuseum #sochihistory #sochihistorymuseum #музейсочи #музейисториисочи #музейисториигородасочи #музейисториигородакурортасочи #этнографическиймузейлазаревское
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