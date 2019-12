В Сочи открылась выставка раритетных новогодних игрушек и открыток XX века

View this post on Instagram

#НовостиМузеяисторииСочи В Этнографическом музее в п. Лазаревское откроется выставка "Старый Новый год" В рамках мероприятий, посвященных новогодним праздникам, с 18 декабря 2019 года, в Этнографическом музее в п. Лазаревское, отделе Музея истории города-курорта Сочи будет работать выставка «Старый Новый год». Название выставки определяется ее экспонатами. Впервые на выставке будут представлены раритетные новогодние игрушки, новогодние открытки и фотографии новогодних праздников второй половины ХХ века. Выставка из частных коллекций жителей п. Лазаревское не оставит равнодушными ни одного посетителя. Дети узнают о традициях празднования Новогодних праздников в России, - сотрудники музея расскажут, почему в России празднуют «Новый год», а потом и «Старый» Новый год». Старшее поколение окунется в свое безмятежное детство. Старые открытки, подписанные близким людям, елочные игрушки из детства и праздничные фотографии 50-60 годов ХХ века окружат посетителей выставки в новогодние праздники теплой семейной атмосферой и приятными воспоминаниями. Выставка продлится до 25 января 2020 года. #migks #sochimuseum #sochihistory #sochihistorymuseum #музейсочи #музейисториисочи #музейисториигородасочи #музейисториигородакурортасочи #этнографическиймузейлазаревское