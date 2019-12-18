В Сочи открылась выставка раритетных новогодних игрушек и открыток XX века

В сочинском этнографическом музее в поселке Лазаревское 18 декабря открылась выставка «Старый Новый год»

В экспозиции представлены раритетные новогодние игрушки, новогодние открытки и фотографии новогодних праздников второй половины ХХ века.

«Выставка из частных коллекций жителей поселка Лазаревское не оставит равнодушными ни одного посетителя. Дети узнают, почему в России празднуют Новый год дважды, а старшее поколение окунется в свое безмятежное детство», — прокомментировали в музее истории города-курорта Сочи.

Выставка продлится до 25 января.

Как писали Юга.ру, в ноябре власти Сочи представили концепцию оформления городской среды к Новому 2020 году.