Краснодарский край досрочно достиг задачи нацпроекта по финансированию малого и среднего предпринимательства
В 2019 году малый бизнес в крае получил займы на 1,1 млрд рублей
В 2019 году краевой Фонд микрофинансирования предоставил более 500 займов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) на сумму более 1,1 млрд рублей. Эту сумму учреждение и планировало предоставить в рамках проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию».
По сравнению с 2018 годом объем льготного финансирования бизнеса увеличен на 23%.
«По уровню развития малого и среднего предпринимательства Кубань находится в числе лучших регионов страны. При этом край постоянно работает над улучшением делового климата», — отметил руководитель департамента инвестиций и развития МСП Виталий Воронов.
Подробнее о предоставлении займов можно узнать по телефону 88007070711.
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