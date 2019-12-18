Краснодарский край досрочно достиг задачи нацпроекта по финансированию малого и среднего предпринимательства

Партнерский Краснодарский край

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В 2019 году малый бизнес в крае получил займы на 1,1 млрд рублей

В 2019 году краевой Фонд микрофинансирования предоставил более 500 займов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) на сумму более 1,1 млрд рублей. Эту сумму учреждение и планировало предоставить в рамках проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию».

По сравнению с 2018 годом объем льготного финансирования бизнеса увеличен на 23%.

«По уровню развития малого и среднего предпринимательства Кубань находится в числе лучших регионов страны. При этом край постоянно работает над улучшением делового климата», — отметил руководитель департамента инвестиций и развития МСП Виталий Воронов.

Подробнее о предоставлении займов можно узнать по телефону 88007070711.

Бизнес-сообщество Кредитование Малый и средний бизнес

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