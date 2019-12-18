Как добиться плоского живота: советы диетолога
Врач-диетолог рассказала, как избавиться от лишних жировых отложений на животе
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Бывает два типа жира — висцеральный и подкожный, рассказала специалист. Жир на животе называется висцеральным или внутренним, он скапливается вокруг органов брюшной полости. Другой тип жира, подкожный, откладывается на бедрах и бывает обычно только у женщин, объяснила диетолог Елена Соломатина «Вечерей Москве».
Она подчеркнула, что подкожный жир полезен женщинам — он необходим, чтобы выносить и родить ребенка. А вот внутренний жир появляется из-за сидячего образа жизни и неправильного питания.
Чтобы избавиться от внутреннего жира, Соломатина рекомендовала употреблять в пищу больше клетчатки, которая содержится в салатах, цельнозерновом хлебе, свежих овощах и фруктах, отказаться от жареного, а быстрые углеводы заменить вареной и запеченной пищей.
Также диетолог напомнила о пользе физический нагрузок. Чтобы получить плоский живот, врач посоветовала заниматься фитнесом минимум два раза в неделю и соблюдать режим сна.
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