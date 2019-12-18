«Школа предпринимательства» открылась в Лабинске

Это центр поддержки предпринимателей, где можно бесплатно получить услуги по развитию бизнеса:

На открытии с речью выступили исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова и заместитель руководителя Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Юрий Шевченко. Они рассказали о существующих программах помощи малого и среднего бизнеса и пожелали успехов в предпринимателям Лабинского района. Спикером выступил бизнес-эксперт Максим Малахов, проведя тренинг «22 тотальных ошибки предпринимателя».

Центр работает в Лабинске на ул. Константинова, 6 с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу — с 9 до 17 с перерывами на обед.