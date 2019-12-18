«Школа предпринимательства» открылась в Лабинске

Партнерский Краснодарский край

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13 декабря в Лабинске открылась «Школа предпринимательства»

Это центр поддержки предпринимателей, где можно бесплатно получить услуги по развитию бизнеса:

  • помощь в сборе документации и оформлении заявки на открытие ИП;
  • консультации по поводу субсидирования и льготного кредитования по действующим федеральным и региональным программам помощи предпринимателям;
  • обучение на семинарах, тренингах и вебинарах от местных, краевых и федеральных экспертов.

В будущем открытие таких центров планируется в других районных центрах Краснодарского края.

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На открытии с речью выступили исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова и заместитель руководителя Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Юрий Шевченко. Они рассказали о существующих программах помощи малого и среднего бизнеса и пожелали успехов в предпринимателям Лабинского района. Спикером выступил бизнес-эксперт Максим Малахов, проведя тренинг «22 тотальных ошибки предпринимателя».

Центр работает в Лабинске на ул. Константинова, 6 с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу — с 9 до 17 с перерывами на обед. 

Бизнес-сообщество Лабинский район Малый и средний бизнес

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