Задержали еще троих участников перестрелки в Ростовской области

В Следственном комитете 18 декабря сообщили о задержании еще трех участников перестрелки в хуторе Чернозубовка Ростовской области, где погибли пять человек

Троих обвиняемых задержали 16 декабря на границе с Украиной, ранее их объявили в международный поиск. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям обнаружили их в поселке Ровеньки Белгородской области.

«В настоящее время с ними выполняются необходимые следственные действия. Розыск еще одного обвиняемого продолжается», — сообщили в пресс-службе следственного управления.

В ведомстве добавили, что обвинение в совершении убийства всем четырем участникам предъявили заочно. Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщил ТАСС 18 декабря.

Напомним, 22 октября в Чернозубовке, Орловский район, произошла перестрелка между двумя семьями фермеров. Предположительно, между ними был продолжительный конфликт по поводу раздела земли. В перестрелке погибли пять человек. На следующий день в регионе задержали одного из участников конфликта, 25 октября сообщили о задержании еще одного подозреваемого в Грозном.

29 октября стало известно об еще одном задержанном. Мужчина, по некоторым данным, сам пришел в полицейский участок. За день до этого он заявил, что оказался на месте перестрелки случайно.