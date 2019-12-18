Аварии, стрельба, болезни и убийства. Что искали краснодарцы в «Яндексе» в 2019 году

Краснодарский край, Вся Россия

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Аналитики «Яндекса» подготовили список событий, людей и вещей, которыми больше всего интересовались жители Краснодара в 2019 году

Анализировались данные поиска «Яндекса» с 1 января по 1 декабря.

Сильнее всего жителей Краснодара и края взволновало убийство 16-летней Даши Шопиной в соседней Адыгее и крупное ДТП под Новороссийском с участием автобуса и внедорожника, которое произошло 7 августа. Также в топ запросов попали случаи заболевания лихорадкой Западного Нила и необычное природное явление на Азовском море, когда из-за сильного ветра вода отступила от берегов на 100 метров.

Также аналитики подготовили рейтинги людей, фильмов, сериалов, игр и песен, которыми интересовались жители Кубани, и они в целом совпадают с запросами по всей стране.

Среди интересных для жителей России событий — выборы на Украине, пожар в соборе Парижской Богоматери, митинги из-за выборов в Мосгордуму, катастрофа с Superjet 100 в Шереметьеве, который загорелся при посадке. Также в топе переход на цифровое ТВ, концерт Билли Айлиш в России, дело Ивана Голунова и другие события.

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Самой популярной персоной оказался украинский президент Владимир Зеленский, следом за ним — геймдизайнер Хидео Кодзима, экоактивистка Грета Тунберг, актер Хоакин Феникс, американская певица Билли Айлиш и другие. Среди ушедших из жизни людей больше всего внимания собрали певица Юлия Началова, рэп-исполнитель Децл, журналист Сергей Доренко, фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер, вокалист The Prodigy Кит Флинт.

Среди спортивных событий самым запрашиваемым стал бой дагестанца Хабиба Нурмагомедова с американцем Дастином Порье, также в топе — матчи «Краснодара» с «Олимпиакосом» и «Порту».

Самыми запрашиваемыми фильмами стали «Т-34», «Джокер» и «Мстители»; лидеры среди сериалов — «Игра престолов», «Чернобль» и «Жуки»; среди мультфильмов — «Король Лев», «Как приручить дракона — 3» и «Тайная жизнь домашних животных». Из игр были интересны Metro Exodus, Apex Legends и PUBG Lite.

Что касается песен, в топ-5 попали «Пчеловод» группы RASA, «Зацепила» и «Алкоголичка» Артура Пирожкова, «Сердцеедка» Егора Крида, «Витаминка» Тимы Белорусских. При этом в топе самых прослушиваемых песен — треки Билли Айлиш, Тимы Белорусских, Артура Пирожкова, Басты, Димы Билана и Макса Барских.

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