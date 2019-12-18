Аварии, стрельба, болезни и убийства. Что искали краснодарцы в «Яндексе» в 2019 году

Аналитики «Яндекса» подготовили список событий, людей и вещей, которыми больше всего интересовались жители Краснодара в 2019 году

Анализировались данные поиска «Яндекса» с 1 января по 1 декабря.

Сильнее всего жителей Краснодара и края взволновало убийство 16-летней Даши Шопиной в соседней Адыгее и крупное ДТП под Новороссийском с участием автобуса и внедорожника, которое произошло 7 августа. Также в топ запросов попали случаи заболевания лихорадкой Западного Нила и необычное природное явление на Азовском море, когда из-за сильного ветра вода отступила от берегов на 100 метров.

Также аналитики подготовили рейтинги людей, фильмов, сериалов, игр и песен, которыми интересовались жители Кубани, и они в целом совпадают с запросами по всей стране.

Среди интересных для жителей России событий — выборы на Украине, пожар в соборе Парижской Богоматери, митинги из-за выборов в Мосгордуму, катастрофа с Superjet 100 в Шереметьеве, который загорелся при посадке. Также в топе переход на цифровое ТВ, концерт Билли Айлиш в России, дело Ивана Голунова и другие события.