В 2019 году на «Оскар» претендуют три российских фильма

В шорт-лист на премию «Оскар» попали фильм «Дылда», короткометражный мультфильм «Он не может жить без космоса» и документальный фильм «Акварель»

Академия кинематографических искусств и наук 16 декабря объявила шорт-листы для рассмотрения на «Оскар» в девяти номинациях. Ленты российского производства могут получить «Оскар» в категориях «Лучший международный художественный фильм», «Лучший анимационный короткометражный фильм» и «Лучший документальный фильм».

Представлять Россию в номинации «Лучший международный художественный фильм» будет картина 28-летнего режиссера из Нальчика Кантемира Балагова. Напомним, 24 сентября российский оскаровский комитет выдвинул фильм на премию «Оскар». Ранее лента получила в Каннах приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд», а также приз ФИПРЕССИ международной федерации кинопрессы.

«Дылда» — это история двух молодых женщин, которые возвращаются после войны в Ленинград и пытаются начать новую жизнь. Главные роли исполнили Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина.

В этом году на премию «Оскар» в этой номинации выдвинули 91 фильм. В шорт-лист попало 10 картин.

Из 159 документальных фильмов было отобрано 15, которые вошли в шорт-лист в номинации «Лучший документальный фильм». Среди них и фильм 58-летнего режиссера Виктора Косаковского «Акварель».

«Акварель» — философская притча о воде, ее форме и смысле в жизни человека. Главным героем фильма выступает вода, которая показана во всех проявлениях и масштабах.

В номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм» оскаровский комитет отобрал из 92 фильмов в шорт-лист 10 картин. В число претендентов на «Оскар» попал и 16-минутный анимационный фильм 54-летнего Константина Бронзита. Это уже третья номинация аниматора на премию. Ранее он выходил в шорт-лист в 2009 и 2016 годах.

«Он не может жить без космоса» — история о матери и ее единственном сыне. А также — о судьбе и предназначении.

«Это три очень талантливые картины, каждая из них самобытная и ни на что не похожа», — сказал кинокритик Антон Долин порталу «360». Долин не стал оценивать шансы российских фильмов на «Оскар», так как признался, что посмотрел еще не все ленты из шорт-листа.

А киновед и кинокритик Александр Шпагин объяснил, почему картины смогли попасть в шорт-лист. Он напомнил, что на Западе очень любят творчество режиссеров Андрея Звягинцева, Алексея Германа и Александра Сокурова. Современный режиссер Балагов «идеально вписался в эту триаду, потому что у него есть магия кадра, магический киноязык и при этом у него депрессивно-драматический кинематограф».

Анимационный фильм Константина Бронзита кинокритик признал изящным и приятным, но отметил, что таких лент достаточно много.

«Не могу сказать, что фильм слишком выделяется, но Бронзит — это имя, которое хорошо знают на Запад», — отметил Шпагин.

Списки номинантов на «Оскар» объявят 13 января 2020. Сама церемония запланирована на 9 февраля.