Центр поддержки предпринимательства завершает прием заявок на премию «Инвестпроект года»

Партнерский Краснодарский край

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Прием заявок на премию «Инвестпроект года» продлится до 20 декабря

Программа премии включает презентации проектов, которые ищут инвестиции, обсуждение и отбор проектов профессиональным жюри из бизнес-среды. Лучших наградят по номинациям в трех секциях: «Стартапы и трендовые темы: быстрорастущие компании с новым продуктом», «Традиционный бизнес: производство, торговля, сервис», «Недвижимость: новые форматы и высокодоходные модели». 

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Также премия позволяет участникам обмениваться опытом инвестирования и познакомиться с инвесторами и лидерами отрасли. Также на премии будет действовать открытый микрофон.

Премия состоится 24 декабря 2019 в 13:30 на Трамвайной, 2/6 в лектории Центра поддержки предпринимательства. Для участия необходима регистрация на сайте.

В 2018 году в премии «Инвестпроект года» участвовало около 100 человек. Жюри оценивали 17 проектов в 3 номинациях.

Бизнес-сообщество Инвестиции Малый и средний бизнес

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