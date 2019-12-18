Центр поддержки предпринимательства завершает прием заявок на премию «Инвестпроект года»

Прием заявок на премию «Инвестпроект года» продлится до 20 декабря

Программа премии включает презентации проектов, которые ищут инвестиции, обсуждение и отбор проектов профессиональным жюри из бизнес-среды. Лучших наградят по номинациям в трех секциях: «Стартапы и трендовые темы: быстрорастущие компании с новым продуктом», «Традиционный бизнес: производство, торговля, сервис», «Недвижимость: новые форматы и высокодоходные модели».

Также премия позволяет участникам обмениваться опытом инвестирования и познакомиться с инвесторами и лидерами отрасли. Также на премии будет действовать открытый микрофон.

Премия состоится 24 декабря 2019 в 13:30 на Трамвайной, 2/6 в лектории Центра поддержки предпринимательства. Для участия необходима регистрация на сайте.

В 2018 году в премии «Инвестпроект года» участвовало около 100 человек. Жюри оценивали 17 проектов в 3 номинациях.