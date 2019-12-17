Эксперты оценили ущерб от пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов»

Напомним, пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» начался 12 декабря в 10:16 во время сварочных работ в трюме первого энергоблока из-за возгорания силовых кабелей. Площадь пожара составила 600 кв м. На ликвидацию ЧП ушли почти сутки. По факту пожара возбудили уголовное дело по ст. 216 УК (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). В ходе ликвидации очага задымления погиб один из военнослужащих флота. Еще 12 человек пострадали.

Как рассказали ТАСС два источника в судостроительной отрасли, серьезных повреждений корабль не получил — по время пожара сгорели только бытовые помещения. Пожар на сроки ремонта авианосца не повлияет.

По словам президента Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, судно планировалось отремонтировать к 2022 году. Первые же результаты расследования Рахманов пообещал представить через две недели, когда на месте происшествия закончит работать комиссия.