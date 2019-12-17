Дед Мороз по телефону поздравит жителей Кубани с Новым годом

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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Сотовый оператор МТС в декабре запустил прямую линию для связи с Дедом Морозом для всех жителей России

Услышать в трубке поздравление от Деда Мороза и Снегурочки можно с 17 декабря по 31 января.

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Короткий номер Деда Мороза для абонентов МТС — 0-2020, звонок на него бесплатный для владельцев любых тарифов. Абоненты остальных операторов тоже смогут получить поздравления от Деда Мороза, позвонив по номеру 8 (915) 005-2020. Стоимость разговора в этом случае будет рассчитана по тарифу звонка на московский номер МТС.

Каждый позвонивший на новогодний номер Деда Мороза также получит СМС-сообщение со ссылкой на скачивание новогодних масок для Instagram, а также стикеров и открыток для мессенджеров, рассказали в пресс-службе МТС.

Дед Мороз Мобильная связь МТС Новый год Праздники Связь

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