Дед Мороз откроет метеостанцию в Архызе
Дед Мороз 25 декабря откроет базу метеонаблюдений в горах Карачаево-Черкесии
Станция будет работать на южном склоне курорта Архыз на высоте 2 тыс. 240 метров. На ее базе откроют образовательные программы для детей. На интерактивных занятиях испытатели изучат основы климатологии, механизмы образования погодных явлений, причины изменения температур и смены времен года.
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В день открытия пункта наблюдений в поселке Архыз начнет работать туристско-информационный центр, где будут оказывать информационную поддержку туристам и предлагать услуги по организации отдыха в республике. Центр расположится в 30 минутах езды от курорта, рядом с поселковой станицей и сувенирным рынком, сообщила 17 декабря пресс-служба фонда «ПосетиКавказ».
Фонд социальных и благотворительных проектов «ПосетиКавказ» в июле запустил первый такой центр — на озере Кезеной-Ам на границе Чечни и Дагестана.
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