Россияне рассказали, где встретят Новый год

Так, 66% респондентов рассказали, что останутся на Новый год дома. 22% опрошенных планируют отметить праздник у родственников или друзей, 5% встретят Новый год за границей, еще 1% россиян ночь с 31 декабря на 1 января проведут на работе, сообщили 16 декабря «Известия».

Для празднования Нового года за границей большинство россиян выбрали Таиланд, Турцию и ОАЭ — эти маршруты стали самыми популярными для путешествий на новогодних каникулах.

Ранее эксперты рассказали, как правильно выбрать живую или искусственную елку. Аналитики назвали сумму, в которую обойдется новогодний праздничный ужин для россиян, а также продукты, от которых лучше отказаться.