Россияне рассказали, где встретят Новый год
Эксперты выяснили, как жители России собираются отмечать Новый 2020 год
Российский союз туриндустрии (РТС) провел опрос и выяснил, как планируют провести новогоднюю ночь россияне.
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Так, 66% респондентов рассказали, что останутся на Новый год дома. 22% опрошенных планируют отметить праздник у родственников или друзей, 5% встретят Новый год за границей, еще 1% россиян ночь с 31 декабря на 1 января проведут на работе, сообщили 16 декабря «Известия».
Для празднования Нового года за границей большинство россиян выбрали Таиланд, Турцию и ОАЭ — эти маршруты стали самыми популярными для путешествий на новогодних каникулах.
Ранее эксперты рассказали, как правильно выбрать живую или искусственную елку. Аналитики назвали сумму, в которую обойдется новогодний праздничный ужин для россиян, а также продукты, от которых лучше отказаться.
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