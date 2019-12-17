Ученый рассказал, что пить, чтобы избежать похмелья

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Британский ученый рассказал, какие алкогольные напитки вызывают сильное опьянение и похмелье

Ученый Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, что скорость опьянения и плохое самочувствие наутро после вечеринки зависят от процента содержания этанола в алкоголе, написал 17 декабря «360» со ссылкой на Daily Mail.

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Быстрее всего опьянеть можно после употребления хереса и портвейна, заметил Сосабовски. По его словам, эти напитки отличает быстрая всасываемость. Виски тоже приводит к сильному опьянению, но из-за высокого градуса алкоголь всасывается медленно, так что человек продолжительное время ощущает себя трезвым.

Большое содержание газов в игристых винах также приводит к быстрому опьянению. Ученый отметил, что при употреблении таких вин первый эффект заметен уже через 30 секунд.

По словам Сосабовски, чередовать крепкий алкоголь и воду, чтобы избежать похмелья, — плохая идея. Ученый объяснил: вода снижает содержание этанола, что приводит к быстрой всасываемости алкоголя в кровеносную систему, быстрому опьянению и как следствие — к сильному похмелью наутро.

Эксперт рекомендовал сменить виски или шампанское на водку. По его словам, после употребления водки на следующее утро человек не испытывает сильного похмелья.

Алкоголь Здравоохранение Праздники

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