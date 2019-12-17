В Каневском районе пропала 15-летняя школьница

По данным следствия, вечером 14 декабря Алена Ощепкова вышла из своего дома в станице Каневской и не вернулась. С тех пор местонахождение девочки неизвестно.

Приметы пропавшей: на вид 15 лет, рост 165 см, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, волнистые светло-русые волосы средней длины. В момент исчезновения она была одета в черную шапку с бубоном, зеленую куртку с черными буквами, синие джинсы, зеленую рубашку и белые кроссовки. Также у девочки был зеленый рюкзак.

Следственный отдел проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Алены Ощепковой, просят позвонить по телефонам: 8 (86164) 7-46-21, 8 (86164) 4-57-02 или 102, сообщили 17 декабря в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.