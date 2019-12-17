«ТНС энерго Кубань» предложило потребителям оплатить долг без пени

Акция «Оплати долг без пени» стартовала 2 декабря и продлится до 26 декабря включительно. В течение этого периода клиенты компании смогут погасить долги за электроэнергию без оплаты начисленной пени, рассказали 16 декабря в пресс-службе «ТНС энерго Кубань».

Чтобы аннулировать 100% пени, потребители, имеющие дебиторскую задолженность за электроэнергию, должны погасить долг на 1 декабря, а также оплатить текущее потребление декабря по счетчику электроэнергии. После этого клиентам аннулируют пеню, независимо от ее величины.