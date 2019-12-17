«ТНС энерго Кубань» предложило потребителям оплатить долг без пени
ПАО «ТНС энерго Кубань» в декабре объявило предновогоднюю акцию «Оплати долг без пени»
Акция «Оплати долг без пени» стартовала 2 декабря и продлится до 26 декабря включительно. В течение этого периода клиенты компании смогут погасить долги за электроэнергию без оплаты начисленной пени, рассказали 16 декабря в пресс-службе «ТНС энерго Кубань».
Чтобы аннулировать 100% пени, потребители, имеющие дебиторскую задолженность за электроэнергию, должны погасить долг на 1 декабря, а также оплатить текущее потребление декабря по счетчику электроэнергии. После этого клиентам аннулируют пеню, независимо от ее величины.
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Однако эти условия не распространяются на потребителей, которые во время акции оплатили только текущее потребление за декабрь либо только задолженность. Также услугой не смогут воспользоваться клиенты, в отношении которых подали иск либо вступило в силу решение суда о взыскании долга.
Ознакомиться с подробностями акции можно здесь. По всем вопросам, в том числе об имеющейся задолженности, клиенты компании могут обратиться в Единый контактный центр ПАО «ТНС энерго Кубань» по телефону: 8 (861) 298-01-70 либо в ближайший центр обслуживания клиентов. Кроме того, оплатить задолженность можно несколькими способами:
- в личном кабинете потребителя на сайте ПАО «ТНС энерго Кубань»;
- в режиме онлайн на сайте ПАО «ТНС энерго Кубань» www.kuban.tns-e.ru;
- в кассах Единого информационно-расчетного центра Краснодарского края;
- через офисы и банкоматы Сбербанка, а также систему «Сбербанк.Онлайн»;
- в офисах и банкоматах банков-партнеров ПАО «ТНС энерго Кубань»;
- на производственном участке ПАО «ТНС энерго Кубань»;
- в отделениях «Почты России»;
- в терминалах QIWI, Sky Send.
ПАО «ТНС энерго Кубань» — поставщик электроэнергии на территории Краснодарского края и Адыгеи, который осуществляет энергоснабжение потребителей, приобретая электроэнергию с оптового и розничных рынков. Компания обслуживает более 54 тыс. юридических лиц и более 1 млн 338 тыс. бытовых клиентов, что составляет 56,15% рынка сбыта электроэнергии в регионе.
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